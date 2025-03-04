В Алтайском крае в результате вооруженного нападения погиб глава Завьяловского района, Николай Онищенко сообщили во вторник правоохранительные органы.

«Глава Завьяловского района был смертельно ранен при выходе из кафе в Завьялово», — заявили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Полиция задержала местного жителя по подозрению в убийстве. Следователи устанавливают мотив, а ТАСС сообщает, что стрелявший — бывший подчиненный Онищенко.

Убитый руководил Завьяловским районом с октября 2022 года, ранее в течение пяти лет возглавлял местное отделение полиции.

Baza и другие новостные телеграм-каналы пишут, что нападавшего зовут Анатолий Фенин, а сам он госпитализирован в критическом состоянии.

Позже Следственный комитет заявил, что мотивом преступления могла стать его отставка с поста главы одного из медицинских учреждений.