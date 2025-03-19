ПОЛИТИКА
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Польша решила заминировать границы
Варшава планирует начать массовое производство противопехотных мин и обложить ими свои восточные границы
Польша решила заминировать границы
/ Public domain
19 марта 2025 г.

Польша намерена разместить противопехотные мины на своих границах с Россией и Беларусью в рамках программы «Восточный щит», заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда в интервью RMF24.

Это заявление прозвучало после того, как во вторник Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

«Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границах… Это будет одним из элементов «Восточного щита», — пояснил Бейда.

По его словам, Польша пока не располагает такими минами, но имеет возможности для их производства.

Польская оборонная группа (Polska Grupa Zbrojeniowa) займется изготовлением мин, однако детали проекта пока не разглашаются. «Речь идет о заказе на сотни тысяч, возможно, миллион единиц», — добавил замминистра.

В ноябре завершился первый этап «Восточного щита»: на польской границе были возведены заборы и противотанковые сооружения. Варшава осуществляет проект в координации с соседними странами Балтии. Укрепления планируется теперь оснастить системами мониторинга и противовоздушной обороны.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна поддержал инициативу Польши, отметив, что страны Балтии и Польша не должны ограничивать себя в использовании оружия, если Россия готова применять его против них. «Неправильно запрещать себе использовать вооружение, которое Россия готова применить против нас», — заявил он.

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