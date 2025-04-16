Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что политика президента США Дональда Трампа приводит к «историческим» изменениям, которые разрушают прежнюю модель Запада. В интервью немецкой газете Die Zeit она подчеркнула: «Запад, каким мы его знали, больше не существует», добавив, что считает себя «убежденным атлантистом» и «другом США», но нынешний кризис требует от Европы новой стратегии.

По ее словам, мир вступил в эпоху «глобального беспорядка», вызванного, в том числе, противостоянием США и Китая, а также действиями России. «То, что мы считали мировым порядком, превращается в беспорядок», — сказала она. В этой ситуации, по мнению фон дер Ляйен, Европейскому союзу следует стать самостоятельным актором в глобальной политике и отстаивать собственные интересы, а не полагаться на США.

Она также отметила, что Трамп своей экономической и внешнеполитической линией непредсказуемости только усилил привлекательность Евросоюза для других стран. «Позитивный побочный эффект в том, что ко мне сейчас обращаются главы государств и правительств со всего мира, желающие строить с нами новый порядок», — отметила она, упомянув Канаду, Индию, Мексику, Индонезию, Малайзию и страны Южной Америки.

Фон дер Ляйен напомнила, что на долю США приходится лишь 13% мировой торговли, а оставшиеся 87% — это отношения с другими странами. По ее словам, именно в этих условиях важна предсказуемость, в которой ЕС выигрывает у Вашингтона. Она подчеркнула необходимость реформирования самого Евросоюза, чтобы тот смог «выйти в большой мир» и играть активную роль в формировании нового миропорядка.