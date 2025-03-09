Сегодня Либеральная партия Канады объявит имя нового лидера, который сменит Джастина Трюдо на посту главы партии и правительства. Это происходит в разгар эскалации торгового конфликта с США, который угрожает серьезными последствиями для канадской экономики.

Преемник Трюдо столкнется с необходимостью вести переговоры с Дональдом Трампом, который угрожает введением новых тарифов против Канады. Кроме того, новому премьеру, вероятно, вскоре придется бороться с Консервативной партией на всеобщих выборах.

Трюдо объявил о своей отставке в январе на фоне резкого падения рейтингов после девяти лет у власти. Наиболее вероятным победителем гонки считается бывший глава Центробанков Канады и Великобритании Марк Карни, который получил наибольшую поддержку внутри партии. Около двух третей кабинета министров поддерживают его кандидатуру. Согласно опросу Mainstreet, Карни пользуется поддержкой 43% однопартийцев, тогда как его основной соперник, экс-министр финансов Христя Фриланд, набирает 31%.

Фриланд позиционирует себя как опытного переговорщика с Трампом, однако ее тесные связи с Трюдо делают ее кампанию сложной. В декабре она ушла из правительства после того, как Трюдо попытался заменить ее. В ходе кампании она критиковала избыточные государственные расходы его администрации.

Если победу одержит Карни, это станет первым случаем, когда премьер-министром Канады станет человек без политического опыта. Он утверждает, что его опыт работы в финансовых институтах делает его наилучшим кандидатом для переговоров с Трампом.

Либеральная партия в последние месяцы значительно восстановила позиции в рейтингах на фоне конфликта с США. В начале года она отставала от Консервативной партии на 20%, но теперь, по данным опросов, обе партии идут примерно на равных.

«Мы наблюдаем эффект сплочения нации, которого никто не мог предсказать год назад», — говорит политолог Ричард Джонстон из Университета Британской Колумбии.

После объявления результатов новому лидеру предстоит принять важное решение — либо сформировать новый кабинет, либо провести досрочные выборы, которые в любом случае должны состояться не позднее 20 октября.