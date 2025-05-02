ВОЙНА В ГАЗЕ
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Анкара осудила удар по гуманитарному судну у Мальты
Турецкие граждане находились на борту корабля «Conscience» с гуманитарным грузом для Газы. По нему могли ударить израильские БПЛА
Анкара осудила удар по гуманитарному судну у Мальты
/ AP
2 мая 2025 г.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что гуманитарное судно «Conscience», входящее в коалицию «Флотилия свободы», подверглось атаке в международных водах у берегов Мальты. На борту находились граждане Турции. По словам чиновника, никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

Турецкие власти ведут координацию с Мальтой для безопасной эвакуации своих граждан. Анкара заявила о готовности предпринять все необходимые меры для защиты своих граждан и подчеркнула, что сотрудничает с мальтийскими властями по линии спасательных и правовых процедур.

МИД Турции резко осудил атаку, заявив, что нападение на гражданское судно в открытом море является грубым нарушением международного права и прямой угрозой свободе судоходства и морской безопасности. «Мы самым решительным образом осуждаем это нападение», — говорится в заявлении Кечели.

По предварительным данным, судно могло быть атаковано израильскими беспилотниками. Турция требует всестороннего расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.

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