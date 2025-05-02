Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что гуманитарное судно «Conscience», входящее в коалицию «Флотилия свободы», подверглось атаке в международных водах у берегов Мальты. На борту находились граждане Турции. По словам чиновника, никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

Турецкие власти ведут координацию с Мальтой для безопасной эвакуации своих граждан. Анкара заявила о готовности предпринять все необходимые меры для защиты своих граждан и подчеркнула, что сотрудничает с мальтийскими властями по линии спасательных и правовых процедур.

МИД Турции резко осудил атаку, заявив, что нападение на гражданское судно в открытом море является грубым нарушением международного права и прямой угрозой свободе судоходства и морской безопасности. «Мы самым решительным образом осуждаем это нападение», — говорится в заявлении Кечели.

По предварительным данным, судно могло быть атаковано израильскими беспилотниками. Турция требует всестороннего расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.