РЕГИОН
1 min read
Ташкент осудил убийство российского генерала
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили сотрудничество спецслужб для борьбы с терроризмом
Ташкент осудил убийство российского генерала
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин / AA
20 декабря 2024 г.

Вечером 19 декабря президенты Узбекистана и России, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин, провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили усиление взаимодействия спецслужб для борьбы с вызовами и угрозами безопасности. Лидеры также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках региональных организаций.

По данным пресс-службы узбекского лидера, инициатором звонка выступила узбекистанская сторона.

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

«Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт. Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле добавили, что Мирзиёев поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и пресс-конференции, подчеркнув важность укрепления взаимовыгодных связей.

Кириллов и Поликарпов погибли 17 декабря в результате взрыва. Подозреваемым является 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, задержанный после атаки. На допросе он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за убийство, назвав Кириллова причастным к применению химического оружия против украинских войск, что Россия отрицает.

Истории
«Румынский Трамп» перевернул стол
«Румынский Трамп» перевернул стол
Сирия займется ужасами войны
Сирия займется ужасами войны
Глава МИД Турции посетит Белград
Глава МИД Турции посетит Белград
Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
Ливан обвинил Израиль в нарушении резолюции ООН
Ливан обвинил Израиль в нарушении резолюции ООН
Фицо назвал санкции против России «чумой»
Фицо назвал санкции против России «чумой»
В Финляндии столкнулись два вертолета
В Финляндии столкнулись два вертолета
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Трамп озаботился голодом в Газе
Трамп озаботился голодом в Газе
Израиль разворачивает план по захвату Газы
Израиль разворачивает план по захвату Газы
Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us