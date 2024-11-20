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Сколько палестинских детей содержится в израильских тюрьмах?
Комиссия по делам заключенных сообщает о тяжелых условиях содержания несовершеннолетних в тюрьмах Офер и Мегиддо, не учитывая задержанных в секторе Газа
Сколько палестинских детей содержится в израильских тюрьмах?
20 ноября 2024 г.

Комиссия по делам заключенных Палестины обнародовала данные о содержании 270 палестинских детей в израильских тюрьмах. Заявление было сделано в Международный день защиты детей.

«Оккупационные власти продолжают удерживать не менее 270 детей, которые в основном содержатся в тюрьмах Офер и Мегиддо», — говорится в заявлении комиссии. При этом данная цифра не включает несовершеннолетних, задержанных израильской армией в лагерях сектора Газа.

По данным организации, зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения с детьми со стороны тюремной администрации, включая избиения и пытки.

7 ноября Кнессет принял закон, разрешающий задержание палестинских детей младше 14 лет. Временная мера, рассчитанная на пять лет, позволяет судам помещать детей в закрытые учреждения в случае их причастности к «терроризму или террористической деятельности».

Согласно палестинской статистике, с октября прошлого года израильская армия задержала более 11 700 палестинцев на оккупированном Западном берегу. В результате военных действий Израиля в секторе Газа погибло около 44 000 человек, преимущественно женщин и детей. На оккупированном Западном берегу от действий израильской армии погибли 785 палестинцев, включая 165 детей, более 6 400 получили ранения.

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