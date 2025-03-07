ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Европа без Турции неполноценна
Брюссель возобновляет переговорный процесс с Анкарой после пятилетней паузы. Турецкая сторона подчеркивает свою стратегическую роль
Европа без Турции неполноценна
Акиф Чагатай Кылыч / AA
7 марта 2025 г.

Европейский Союз отменил решения, которые фактически приостановили переговорный процесс с Турцией с 2019 года. Об этом сообщил советник президента Турции по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч, подчеркнув роль своей страны в европейской безопасности.

«Мы, как часть Европы, являемся одним из основных элементов безопасности. Невозможно представить европейскую безопасность без Турции. Это не торг, это факт. Обеспечение безопасности Европы без присутствия Турции невозможно», — заявил Кылыч.

По его словам, после формирования нового правительства Турции в 2023 году начался интенсивный дипломатический обмен с ЕС. Однако Кылыч отметил, что турецкая сторона видит определенные двойные стандарты в подходе Европы к вопросам демократизации, особенно в свете разной реакции на конфликты в Украине и Газе.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us