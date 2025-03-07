Европейский Союз отменил решения, которые фактически приостановили переговорный процесс с Турцией с 2019 года. Об этом сообщил советник президента Турции по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч, подчеркнув роль своей страны в европейской безопасности.

«Мы, как часть Европы, являемся одним из основных элементов безопасности. Невозможно представить европейскую безопасность без Турции. Это не торг, это факт. Обеспечение безопасности Европы без присутствия Турции невозможно», — заявил Кылыч.

По его словам, после формирования нового правительства Турции в 2023 году начался интенсивный дипломатический обмен с ЕС. Однако Кылыч отметил, что турецкая сторона видит определенные двойные стандарты в подходе Европы к вопросам демократизации, особенно в свете разной реакции на конфликты в Украине и Газе.