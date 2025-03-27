Франция и Британия возглавят миссию по обеспечению безопасности Украины — без снятия санкций с России

На саммите в Париже, прошедшем 27 марта, лидеры 31 страны, поддерживающей Украину, обсудили шаги по реализации возможного мирного соглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги переговоров и обозначил ключевые позиции: ни о каком снятии санкций с России до установления прочного мира речи не идет, а Украина получит поддержку в создании «армии будущего».

Макрон подтвердил, что Франция и Великобритания направят в Киев совместную делегацию военачальников, которая займется разработкой структуры украинской армии «завтрашнего дня». Речь идет об усилении сухопутных, морских и технологических компонентов вооруженных сил Украины. Кроме того, обе страны станут координаторами международного «гарантирующего контингента», который будет размещен в заранее согласованных с Киевом стратегических точках — правда, не на линии фронта. Задача — сдерживание потенциальной агрессии со стороны России.

Французский лидер отдельно подчеркнул, что эти силы не заменят украинскую армию и не будут выполнять функции миротворцев. Их размещение не должно ослаблять присутствие НАТО на восточном фланге, добавил он.

Одним из главных итогов саммита стало категорическое «нет» требованиям Москвы снять санкции. Макрон заявил: «Время не для ослабления давления. Санкции будут сохраняться — особенно в отношении теневых флотов и промышленных мощностей». ЕС и союзники пообещали усилить экономическое давление на Россию — на фоне стремлений Москвы увязать это с возможным прекращением огня.

Параллельно обсуждается формат международного контроля за потенциальным перемирием. Макрон предложил рассмотреть роль ОБСЕ, ООН или создания специального механизма наблюдения. Министры иностранных дел союзных стран должны представить конкретные предложения по мониторингу прекращения огня в течение трех недель.

Кроме того, была достигнута договоренность о более тесной координации оборонных усилий европейских стран — от унификации стандартов до совместной выработки политики в отношении России. Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавят коалицию, которая займется этими вопросами уже на следующей неделе.