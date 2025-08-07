ПОЛИТИКА
1 мин чтения
На Камчатке проснулся второй за неделю вулкан: что будет дальше?
На Камчатке снова проснулись вулканы — только за эту неделю зафиксированы извержения сразу двух гигантов: Ключевской и Крашенинникова. Потоки лавы, пепловые столбы и эвакуация жителей — полуостров оказался в центре природной тревоги.
На Камчатке проснулся второй за неделю вулкан: что будет дальше? / TRT Russian
18 часов назад

Почему Камчатка все чаще становится зоной вулканической активности? И что ждет регион в ближайшем будущем — начало цепной реакции или обычный природный цикл? TRT на русском разбирался в теме.

Рекомендуется
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us