На Камчатке проснулся второй за неделю вулкан: что будет дальше?

На Камчатке снова проснулись вулканы — только за эту неделю зафиксированы извержения сразу двух гигантов: Ключевской и Крашенинникова. Потоки лавы, пепловые столбы и эвакуация жителей — полуостров оказался в центре природной тревоги.