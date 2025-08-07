На Камчатке проснулся второй за неделю вулкан: что будет дальше?
На Камчатке снова проснулись вулканы — только за эту неделю зафиксированы извержения сразу двух гигантов: Ключевской и Крашенинникова. Потоки лавы, пепловые столбы и эвакуация жителей — полуостров оказался в центре природной тревоги.
18 часов назад
Почему Камчатка все чаще становится зоной вулканической активности? И что ждет регион в ближайшем будущем — начало цепной реакции или обычный природный цикл? TRT на русском разбирался в теме.