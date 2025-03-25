ТУРЦИЯ
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Вашингтон принимает Хакана Фидана
В Вашингтоне прошли переговоры между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Марко Рубио
Вашингтон принимает Хакана Фидана
Хакан Фидан и Марко Рубио / User Upload
25 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Визит стал первой встречей на этом уровне в период президентства Дональда Трампа.

По данным дипломатических источников, стороны обсудили возможные шаги по укреплению стратегического сотрудничества, подготовку визита на уровне глав государств, а также ситуацию в Украине, Палестине и Сирии.

Анкара обозначила свои ожидания по ключевым региональным вопросам, подчеркнув поддержку территориальной целостности Сирии и необходимость отмены антисирийских санкций. Турция также призвала усилить координацию по доставке гуманитарной помощи и восстановлению страны.

Фидан отдельно подчеркнул важность согласованных действий в борьбе с ДАЕШ. Отдельно была подчеркнута необходимость устранения связанных с PKK/YPG структур из состава «Сирийских демократических сил» (SDG) и усилению сотрудничества по борьбе с другими террористическими организациями, включая FETÖ.

В контексте российско-украинской войны турецкая сторона напомнила о своей неизменной поддержке дипломатического урегулирования и выразила готовность содействовать усилиям США по достижению перемирия.

Отдельным пунктом обсуждения стала ситуация в Газе. Фидан призвал Вашингтон активнее использовать своt влияние на Израиль и подчеркнул важность скорейшего достижения устойчивого перемирия и доставки гуманитарной помощи.

Анкара также обозначила необходимость снятия санкций и возвращения Турции в программу F-35. По мнению турецкой стороны, устранение барьеров в сфере оборонной промышленности и выстраивание сотрудничества на основе геополитических реалий поможет достичь цели в 100 млрд долларов торгового оборота.

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