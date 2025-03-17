В ночь на воскресенье в переполненном ночном клубе Pulse в городе Кочани (Северная Македония) вспыхнул сильный пожар, унёсший жизни 59 человек. Более 150 пострадали, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Министр внутренних дел Панче Тошковски сообщил, что возгорание началось около 02:30 во время концерта. По его словам, причиной стал взрыв пиротехники, из-за которого загорелся потолок. Огонь быстро охватил крышу, густой дым затянул весь зал. В клубе началась паника – единственный выход был заблокирован.

На данный момент опознаны тела 39 погибших. Среди жертв – в основном молодые люди и девушки, в том числе 16-летние подростки. Большинство пострадавших получили ожоги и отравление дымом.

Власти задержали 15 человек. Предварительная проверка показала, что клуб работал без лицензии и принял вдвое больше посетителей, чем позволяла его вместимость.

Министр внутренних дел заявил, что у полиции есть основания подозревать взяточничество и коррупцию в этом деле. Однако подробностей он не раскрыл.

Место трагедии оцеплено, ведётся расследование. В стране объявлен семидневный национальный траур.