ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трагедия в Северной Македонии
В результате пожара в ночном клубе в Северной Македонии погибли 59 человек, более 150 пострадали
Трагедия в Северной Македонии
Ночной клуб Pulse / Reuters
17 марта 2025 г.

В ночь на воскресенье в переполненном ночном клубе Pulse в городе Кочани (Северная Македония) вспыхнул сильный пожар, унёсший жизни 59 человек. Более 150 пострадали, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Министр внутренних дел Панче Тошковски сообщил, что возгорание началось около 02:30 во время концерта. По его словам, причиной стал взрыв пиротехники, из-за которого загорелся потолок. Огонь быстро охватил крышу, густой дым затянул весь зал. В клубе началась паника – единственный выход был заблокирован.

На данный момент опознаны тела 39 погибших. Среди жертв – в основном молодые люди и девушки, в том числе 16-летние подростки. Большинство пострадавших получили ожоги и отравление дымом.

Власти задержали 15 человек. Предварительная проверка показала, что клуб работал без лицензии и принял вдвое больше посетителей, чем позволяла его вместимость.

Министр внутренних дел заявил, что у полиции есть основания подозревать взяточничество и коррупцию в этом деле. Однако подробностей он не раскрыл.

Место трагедии оцеплено, ведётся расследование. В стране объявлен семидневный национальный траур.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us