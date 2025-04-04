ПОЛИТИКА
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Почему Европа не спешит отомстить Трампу?
Франция призвала заморозить инвестиции в США и бойкотировать американскую продукцию, однако не все в ЕС согласны с радикальными мерами
Почему Европа не спешит отомстить Трампу?
Эммануэль Макрон / Reuters
4 апреля 2025 г.

ЕС готовит свое возмездие в ответ на 20% тарифы со стороны США, объявленные накануне президентом Дональдом Трампом. Лидер Франции Эммануэль Макрон призвал компании Евросоюза заморозить все инвестиции в США.

«Будет странно, если европейские корпорации вложат миллиарды в экономику страны, которая наносит нам удар», — заявил Макрон после экстренной встречи с бизнесменами в Елисейском дворце. 

Он призвал европейцев к «коллективной солидарности» и дал понять, что ответ Брюсселя должен быть жестким.

Французские власти опасаются, что крупные предприниматели попытаются обойти политику ЕС и договориться с Трампом напрямую. В марте американский президент объявил, что французская судоходная компания CMA CGM инвестирует €20 млрд в США. А глава элитного бренда LVMH Бернар Арно уже подумывает расширить свое присутствие в Америке, восхищаясь экономической политикой Трампа.

Макрон считает, что новые тарифы подтверждают его позицию: Евросоюзу нужно жестче защищать свой рынок. Он предложил Брюсселю использовать антикризисные механизмы ЕС против США, а также ввести санкции против американских Big Tech. «Все инструменты на столе», — подчеркнул он.

Трамп уверен, что ЕС слишком долго пользовался дисбалансом в торговле. В 2024 году профицит ЕС в торговле с США достиг $200 млрд. Но американский рынок жизненно важен для Европы: Германия экспортирует в США автомобили, Франция — вино и авиацию, Италия — люксовые товары. Более 40% французского коньяка отправляется за океан.

Масштаб возмездия Брюсселя пока неясен. С одной стороны, ЕС не может не отомстить. Однако одновременно в союзе опасаются навредить себе еще больше.

Еврокомиссия грозит контрмерами, но боится нового витка торговой войны. ЕС сейчас крайне зависим от американского СПГ, а его отношения с Вашингтоном и так напряжены из-за оборонных расходов и Украины.

Европа надеется, что угроза ответных санкций заставит Трампа отступить. Еврокомиссар Марош Шефчович уже вступил в переговоры с американцами. Но если Белый дом не пойдет на уступки, ЕС придется выбирать: идти на компромисс или дать жесткий ответ, рискуя войной с бывшим союзником.

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