ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США продолжают разведку в пользу Украины
Вашингтон продолжит обмениваться разведданными с Киевом и оказывать «ключевую» поддержку ВСУ
США продолжают разведку в пользу Украины
/ AP
4 марта 2025 г.

Несмотря на сообщения в СМИ о заморозке военной помощи США Украине, обмен разведданными и другие «ключевые аспекты» американской поддержки остаются без изменений. Об этом в публикации на Х сообщил журналист The Economist Олли Кэрролл со ссылкой на источник в Киеве.

«Партнеры говорят, что никакого официального решения пока нет», — передает слова собеседедника Кэролл, добавив, что пока шаги [президента США Дональда] Трампа ограничиваются лишь публичными заявлениями.

Тем не менее ранее Bloomberg и Fox News сообщили, что Трамп приказал приостановить поставки вооружений после его резкой перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

В тот день лидеры собирались подписать соглашение о сотрудничестве в сфере разработки украинских ископаемых и других ресурсов. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс назвали это сотрудничество достаточной гарантией безопасности для Украины, так как по их мнению, Москва не будет вторгаться в зону экономических интересов США.

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