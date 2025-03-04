Несмотря на сообщения в СМИ о заморозке военной помощи США Украине, обмен разведданными и другие «ключевые аспекты» американской поддержки остаются без изменений. Об этом в публикации на Х сообщил журналист The Economist Олли Кэрролл со ссылкой на источник в Киеве.

«Партнеры говорят, что никакого официального решения пока нет», — передает слова собеседедника Кэролл, добавив, что пока шаги [президента США Дональда] Трампа ограничиваются лишь публичными заявлениями.

Тем не менее ранее Bloomberg и Fox News сообщили, что Трамп приказал приостановить поставки вооружений после его резкой перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

В тот день лидеры собирались подписать соглашение о сотрудничестве в сфере разработки украинских ископаемых и других ресурсов. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс назвали это сотрудничество достаточной гарантией безопасности для Украины, так как по их мнению, Москва не будет вторгаться в зону экономических интересов США.