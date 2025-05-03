ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Вопреки рынку: ОПЕК+ резко увеличивает добычу
ОПЕК+ решила втрое ускорить рост добычи нефти, несмотря на падение цен, что привело к новым потерям для российского бюджета
Вопреки рынку: ОПЕК+ резко увеличивает добычу
ОПЕК+ решила втрое ускорить рост добычи нефти / Reuters
3 мая 2025 г.

В июне восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничивавших добычу, увеличат ее на 411 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила сама организация.

Как отмечает Bloomberg, прирост добычи втрое превышает изначально запланированные темпы. Первоначально на каждый месяц предусматривалось увеличение на 135 тыс. баррелей в сутки.

Страны картеля ранее сокращали добычу, чтобы сдержать падение цен. Однако Саудовская Аравия в последние недели продемонстрировала готовность мириться с низкими котировками.

По информации Bloomberg, Эр-Рияд сменил стратегию из-за недовольства перепроизводством со стороны Казахстана и Ирака. Саудовская Аравия решила создать ценовое давление, чтобы «дисциплинировать» партнеров.

Агентство также указывает на политический контекст: Саудовская Аравия рассчитывает укрепить связи с Дональдом Трампом, который в этом месяце посетит регион. Ранее американский президент призывал ОПЕК снизить цены на топливо.

Кроме того, администрация Трампа ведет сложные переговоры с Ираном, членом ОПЕК+ и противником Эр-Рияда.

Цены на нефть начали падать 2 апреля, после того как Трамп объявил о введении пошлин против 211 стран и территорий. Котировки обвалились примерно на 20%. Дополнительное давление на рынок оказали ответные тарифы Китая и неожиданное решение ОПЕК+ ускорить рост добычи.

Российский Минфин пересмотрел параметры бюджета. Из-за снижения цен страна в 2025 году недополучит 1,8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Общие доходы бюджета теперь составят 38,5 трлн рублей вместо запланированных 40,3 трлн. Дефицит увеличится до 3,79 трлн рублей, или 1,7% от прогнозируемого ВВП.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us