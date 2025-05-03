В июне восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничивавших добычу, увеличат ее на 411 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила сама организация.

Как отмечает Bloomberg, прирост добычи втрое превышает изначально запланированные темпы. Первоначально на каждый месяц предусматривалось увеличение на 135 тыс. баррелей в сутки.

Страны картеля ранее сокращали добычу, чтобы сдержать падение цен. Однако Саудовская Аравия в последние недели продемонстрировала готовность мириться с низкими котировками.

По информации Bloomberg, Эр-Рияд сменил стратегию из-за недовольства перепроизводством со стороны Казахстана и Ирака. Саудовская Аравия решила создать ценовое давление, чтобы «дисциплинировать» партнеров.

Агентство также указывает на политический контекст: Саудовская Аравия рассчитывает укрепить связи с Дональдом Трампом, который в этом месяце посетит регион. Ранее американский президент призывал ОПЕК снизить цены на топливо.

Кроме того, администрация Трампа ведет сложные переговоры с Ираном, членом ОПЕК+ и противником Эр-Рияда.

Цены на нефть начали падать 2 апреля, после того как Трамп объявил о введении пошлин против 211 стран и территорий. Котировки обвалились примерно на 20%. Дополнительное давление на рынок оказали ответные тарифы Китая и неожиданное решение ОПЕК+ ускорить рост добычи.

Российский Минфин пересмотрел параметры бюджета. Из-за снижения цен страна в 2025 году недополучит 1,8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Общие доходы бюджета теперь составят 38,5 трлн рублей вместо запланированных 40,3 трлн. Дефицит увеличится до 3,79 трлн рублей, или 1,7% от прогнозируемого ВВП.