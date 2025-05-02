ПОЛИТИКА
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Внедорожник въехал в толпу в центре Штутгарта
В Германии автомобиль врезался в людей прямо на остановке метро. Восемь пострадавших, трое — в тяжелом состоянии, один — в критическом
Внедорожник въехал в толпу в центре Штутгарта
Хотя власти подчеркивают, что это не теракт, инцидент произошел на фоне череды аналогичных трагедий в Германии / Reuters
2 мая 2025 г.

В пятницу вечером в центре Штутгарта 42-летний мужчина за рулем внедорожника Mercedes Geländewagen въехал в группу людей у станции метро Ольгек. По данным полиции, восемь человек получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Как минимум одному пострадавшему потребовалась реанимация. Все раненые доставлены в больницы.

На фотографиях с места события видно лежащие на асфальте перчатки, одеяла и пакеты с вещами — очевидцы сообщают, что сцена выглядела как поле боя. По словам очевидцев, машина выехала с проезжей части внезапно и на большой скорости, сбив нескольких человек у платформы. Полиция опрашивает свидетелей и анализирует записи камер наблюдения.

Хотя власти подчеркивают, что это не теракт, инцидент произошел на фоне череды аналогичных трагедий в Германии. В феврале этого года в Мюнхене афганский мигрант врезался в демонстрацию профсоюзов, погибли двое, десятки были ранены. В декабре 2024 года в Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке — тогда погибло не менее пяти человек. В 2022 году в Берлине схожий случай унес жизнь учительницы, а десятки школьников были госпитализированы.

Тем не менее, в случае со Штутгартом власти настаивают: все указывает на несчастный случай, а не на злой умысел. Расследование продолжается.

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