ПОЛИТИКА
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Маск: тарифы вообще не нужны
Миллиардер и соратник Трампа призвал к свободной торговле с ЕС на фоне недавнего повышения таможенных тарифов США
Маск: тарифы вообще не нужны
/ AP
6 апреля 2025 г.

Глава Tesla и высокопоставленный чиновник правительства США Илон Маск выступил за отмену всех пошлин и создание зоны свободной торговли между США и ЕС. Его заявление прозвучало в субботу на видеоконференции, организованной в Италии партией Лига Маттео Сальвини, всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп ввел 20-процентный тариф на импорт из Евросоюза.

«В идеале и Европа, и США должны прийти к нулевым тарифам, фактически создав зону свободной торговли», — сказал Маск, что прозвучало как редкое несогласие с текущей экономической политикой Белого дома.

Выступление Маска прозвучало на фоне падения акций Tesla, которые почти вдвое снизились с декабря. Компания сообщила о резком падении продаж в Европе в первом квартале, что аналитики связывают с политической активностью ее руководителя. На этой неделе Трамп также ввел 34-процентную пошлину на комплектующие из Китая, от которых напрямую зависит производство Tesla.

Кроме того, Маск заявил, что выступает за свободу передвижения людей между Северной Америкой и Европой и раскритиковал бюрократию ЕС, которая, по его словам, защищает крупные компании в ущерб малому бизнесу. На своей медиаплатформе X он также косвенно раскритиковал советника Трампа Питера Наварро, одного из главных сторонников тарифной политики.

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