Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна должна изучить возможности в сфере ядерного оружия и объявил о планах увеличить численность армии до 500 тыс. человек, а также ввести обязательную военную подготовку для всех мужчин.

Выступая перед парламентом в Варшаве — после большого оборонного евросаммита в Брюсселе — Туск сообщил о «серьезных переговорах» с Францией о предложении президента Эммануэля Макрона по использованию французского ядерного арсенала для защиты европейских союзников.

На фоне сокращения роли США в обеспечении безопасности Европы Польша наращивает военные расходы и уже является лидером НАТО по доле ВВП, выделяемой на оборону — 4,7% в этом году.

По его словам, Россия готовится не только к дальнейшему противостоянию с Украиной, но и к полномасштабному конфликту с более крупным противником в течение 3–4 лет.

Хотя Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и не может разрабатывать собственный ядерный арсенал, страна может участвовать в совместных программах с союзниками.

Вместе с этим Туск подтвердил, что Польша планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, следуя примеру Литвы. Он также объявил о намечающемся сотрудничестве с Украиной в области производства беспилотников.