ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Польша хочет ядерное оружие и полмиллиона солдат
Польский премьер объявил о двухкратном увеличении армии и возможном доступе к ядерному арсеналу Франции
Польша хочет ядерное оружие и полмиллиона солдат
/ Public domain
7 марта 2025 г.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна должна изучить возможности в сфере ядерного оружия и объявил о планах увеличить численность армии до 500 тыс. человек, а также ввести обязательную военную подготовку для всех мужчин.

Выступая перед парламентом в Варшаве — после большого оборонного евросаммита в Брюсселе — Туск сообщил о «серьезных переговорах» с Францией о предложении президента Эммануэля Макрона по использованию французского ядерного арсенала для защиты европейских союзников.

На фоне сокращения роли США в обеспечении безопасности Европы Польша наращивает военные расходы и уже является лидером НАТО по доле ВВП, выделяемой на оборону — 4,7% в этом году.

По его словам, Россия готовится не только к дальнейшему противостоянию с Украиной, но и к полномасштабному конфликту с более крупным противником в течение 3–4 лет.

Хотя Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и не может разрабатывать собственный ядерный арсенал, страна может участвовать в совместных программах с союзниками.

Вместе с этим Туск подтвердил, что Польша планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, следуя примеру Литвы. Он также объявил о намечающемся сотрудничестве с Украиной в области производства беспилотников.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us