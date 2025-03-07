Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Ирану начать переговоры о новой ядерной сделке, отправив письмо его руководству.

«Я сказал, что надеюсь на переговоры, потому что для Ирана это будет гораздо лучше», — отметил Трамп в интервью Fox Business Network.

Он добавил, что «есть два пути: либо военный, либо соглашение», и он предпочитает второй вариант.

По данным Reuters, письмо, вероятно, лично адресовано верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Белый дом пока не комментировал ситуацию.

В 2018 году Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, JCPOA) — международного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Евросоюзом.

Соглашение ограничивало ядерную программу Ирана в обмен на снятие экономических санкций. Однако Трамп назвал его «худшей сделкой» и обвинил Тегеран в скрытой разработке ядерного оружия, после чего США возобновили санкции против Ирана. В феврале 2025 года Трамп заявил о желании заключить новый договор.

По сообщениям Reuters, Москва предложила Вашингтону посредничество в переговорах. В пятницу в МИД РФ соощили, что замглавы ведомства Сергей Рябков обсуждал ситуацию с послом Ирана Каземом Джалали и что Россия готова содействовать мирному урегулированию.