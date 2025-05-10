ПОЛИТИКА
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Трамп предлагает мигрантам бесплатные рейсы домой
Дональд Трамп подписал указ о запуске программы бесплатного возвращения мигрантов на родину с полным покрытием расходов и денежным поощрением
Трамп предлагает мигрантам бесплатные рейсы домой
Дональд Трамп / Reuters
10 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий мигрантам покидать страну на бесплатных рейсах, финансируемых из федерального бюджета. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно документу, будет расширено использование приложения CBP Home, а также запущена программа «Бесплатное возвращение домой». Ее цель — упростить и ускорить процесс добровольного выезда мигрантов из США.

Мигрантам, покидающим страну навсегда, гарантировано полное покрытие расходов на перелет. Кроме того, каждый, кто согласится уехать добровольно, получит денежное поощрение.

В Белом доме подчеркнули, что новые меры направлены на ускорение процесса добровольной репатриации. Реализация программы начнется в ближайшее время.

На своей странице в Truth Social Трамп написал: «Оформляйте свой бесплатный рейс прямо сейчас!»

Сразу после вступления в должность Трамп отменил инициативы предыдущей администрации по «разнообразию, равенству и инклюзивности» (DEI), а также распорядился о прекращении работы платформы CBP One. Эта система позволяла мигрантам легально подавать заявки на въезд в США.

Кроме того, по поручению президента в заливе Гуантанамо началась подготовка специального учреждения на 30 тыс. мест. Там будут содержаться мигранты, незаконно пересекшие границу и подозреваемые в совершении преступлений.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что данное место станет «идеальным решением для миграционного контроля».

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