ПОЛИТИКА
3 мин чтения
Возвращение короля скандалов
Дональд Трамп продолжает шокировать Америку еще до вступления в должность
Возвращение короля скандалов
Портрет Дональда Трампа
Джейхун АшировДжейхун Аширов
6 февраля 2025 г.

Последние дни перед инаугурацией Дональда Трампа превратились в настоящий калейдоскоп заслуживающих внимание событий, неизменно становившихся предметом оживленных обсуждений в мировых СМИ. Бывший и будущий президент США словно решил показать Америке и миру, что его возвращение в Белый дом будет отмечено чередой неординарных поступков и решений.

Настоящий фурор произвел запуск криптовалюты $TRUMP, мгновенно ставшей одним из самых обсуждаемых событий в мире цифровых финансов. За считанные часы после появления токена его стоимость взлетела с 6 до 75 долларов, а общая капитализация превысила фантастическую отметку в 14 млрд долларов. Этот криптовалютный триумф, однако, был омрачен неожиданным ходом со стороны его супруги Мелании Трамп, запустившей собственный токен $MELANIA. Появление конкурирующей монеты от первой леди обрушило курс президентского токена почти вдвое, стерев около 7 млрд долларов капитализации.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что 80% токенов $TRUMP контролируется структурами, связанными с Trump Organization и компанией с говорящим названием Fight Fight Fight LLC – отсылка к попытке покушения на Трампа прошлым летом. Критики немедленно обвинили будущего президента в хищническом поведении, особенно учитывая тайминг запуска – за считанные часы до инаугурации. «Многие пострадают от этого», – предупредил венчурный капиталист Ник Томаино.

Пока криптовалютный рынок лихорадило от новых токенов, частный клуб Трампа Мар-а-Лаго превратился в место паломничества технологических магнатов. Словно предвосхищая предупреждение Джо Байдена о наступлении эры олигархии, богатейшие люди планеты один за другим прибывали на частных самолетах, чтобы засвидетельствовать почтение будущему президенту.

Марк Цукерберг, обладатель состояния в 217 млрд долларов, несмотря на прежние разногласия с Трампом, прибыл в конце ноября. За ним последовал Сергей Брин со своими 163 млрд, прилетевший обсудить дела с руководством Alphabet. Джефф Безос, чье состояние оценивается в 245 млрд, не только посетил Мар-а-Лаго, но и пообещал пожертвовать миллион долларов на инаугурацию. А Илон Маск, самый богатый человек планеты с состоянием в 449 млрд долларов, и вовсе неразлучен с Трампом.

Парад миллиардеров дополнили криптовалютные магнаты – братья Винклвосс, горнодобывающая королева Джина Райнхарт, магнат казино Стив Уинн и другие представители деловой элиты. Все они спешили наладить отношения с человеком, который вот-вот вернется в Овальный кабинет.

Но, пожалуй, самым обсуждаемым событием стал выбор инаугурационного портрета Трампа. Вместо традиционного жизнерадостного образа государственного деятеля будущий президент предстал перед публикой с выражением лица, которое многие сравнили с его полицейским снимком из округа Фултон. Мрачный, пронизывающий взгляд из-под нахмуренных бровей разительно отличается от оптимистичной улыбки на портрете первого президентского срока.

«С таким типом встретишься в подворотне – не обрадуешься», – иронизируют американские журналисты. Однако сторонники Трампа видят в этом портрете символ грядущих перемен. «Отец дома», – лаконично прокомментировал в соцсети X консервативный активист Чарли Кирк. «Америка вернулась», – вторит ему пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

Даже сама церемония инаугурации оказалась затронута волной необычных решений. Перенос торжества под крышу Капитолия, якобы из-за погодных условий, сократил число присутствующих с 250 тыс. до 600 человек. Теперь в исторический момент рядом с новым президентом окажутся только самые избранные – три бывших президента, технологические магнаты и политическая элита.

Длинные ряды пустых стульев на заснеженном Национальном молле – эта картина стала невольной метафорой новой эпохи. Эпохи, в которой причудливо переплетаются криптовалютные авантюры и мрачные портреты, технологические олигархи и политические амбиции, роскошь Мар-а-Лаго и холодные залы Капитолия.

Остается лишь гадать, какие еще сюрпризы готовит Америке и миру человек, способный за несколько дней до инаугурации перевернуть криптовалютный рынок, собрать в своей резиденции богатейших людей планеты и выбрать для своего официального портрета образ, больше напоминающий фотографию из полицейского досье. Впрочем, одно можно сказать наверняка – скучать в ближайшие четыре года не придется никому.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us