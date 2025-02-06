Последние дни перед инаугурацией Дональда Трампа превратились в настоящий калейдоскоп заслуживающих внимание событий, неизменно становившихся предметом оживленных обсуждений в мировых СМИ. Бывший и будущий президент США словно решил показать Америке и миру, что его возвращение в Белый дом будет отмечено чередой неординарных поступков и решений.

Настоящий фурор произвел запуск криптовалюты $TRUMP, мгновенно ставшей одним из самых обсуждаемых событий в мире цифровых финансов. За считанные часы после появления токена его стоимость взлетела с 6 до 75 долларов, а общая капитализация превысила фантастическую отметку в 14 млрд долларов. Этот криптовалютный триумф, однако, был омрачен неожиданным ходом со стороны его супруги Мелании Трамп, запустившей собственный токен $MELANIA. Появление конкурирующей монеты от первой леди обрушило курс президентского токена почти вдвое, стерев около 7 млрд долларов капитализации.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что 80% токенов $TRUMP контролируется структурами, связанными с Trump Organization и компанией с говорящим названием Fight Fight Fight LLC – отсылка к попытке покушения на Трампа прошлым летом. Критики немедленно обвинили будущего президента в хищническом поведении, особенно учитывая тайминг запуска – за считанные часы до инаугурации. «Многие пострадают от этого», – предупредил венчурный капиталист Ник Томаино.

Пока криптовалютный рынок лихорадило от новых токенов, частный клуб Трампа Мар-а-Лаго превратился в место паломничества технологических магнатов. Словно предвосхищая предупреждение Джо Байдена о наступлении эры олигархии, богатейшие люди планеты один за другим прибывали на частных самолетах, чтобы засвидетельствовать почтение будущему президенту.

Марк Цукерберг, обладатель состояния в 217 млрд долларов, несмотря на прежние разногласия с Трампом, прибыл в конце ноября. За ним последовал Сергей Брин со своими 163 млрд, прилетевший обсудить дела с руководством Alphabet. Джефф Безос, чье состояние оценивается в 245 млрд, не только посетил Мар-а-Лаго, но и пообещал пожертвовать миллион долларов на инаугурацию. А Илон Маск, самый богатый человек планеты с состоянием в 449 млрд долларов, и вовсе неразлучен с Трампом.

Парад миллиардеров дополнили криптовалютные магнаты – братья Винклвосс, горнодобывающая королева Джина Райнхарт, магнат казино Стив Уинн и другие представители деловой элиты. Все они спешили наладить отношения с человеком, который вот-вот вернется в Овальный кабинет.

Но, пожалуй, самым обсуждаемым событием стал выбор инаугурационного портрета Трампа. Вместо традиционного жизнерадостного образа государственного деятеля будущий президент предстал перед публикой с выражением лица, которое многие сравнили с его полицейским снимком из округа Фултон. Мрачный, пронизывающий взгляд из-под нахмуренных бровей разительно отличается от оптимистичной улыбки на портрете первого президентского срока.

«С таким типом встретишься в подворотне – не обрадуешься», – иронизируют американские журналисты. Однако сторонники Трампа видят в этом портрете символ грядущих перемен. «Отец дома», – лаконично прокомментировал в соцсети X консервативный активист Чарли Кирк. «Америка вернулась», – вторит ему пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

Даже сама церемония инаугурации оказалась затронута волной необычных решений. Перенос торжества под крышу Капитолия, якобы из-за погодных условий, сократил число присутствующих с 250 тыс. до 600 человек. Теперь в исторический момент рядом с новым президентом окажутся только самые избранные – три бывших президента, технологические магнаты и политическая элита.

Длинные ряды пустых стульев на заснеженном Национальном молле – эта картина стала невольной метафорой новой эпохи. Эпохи, в которой причудливо переплетаются криптовалютные авантюры и мрачные портреты, технологические олигархи и политические амбиции, роскошь Мар-а-Лаго и холодные залы Капитолия.

Остается лишь гадать, какие еще сюрпризы готовит Америке и миру человек, способный за несколько дней до инаугурации перевернуть криптовалютный рынок, собрать в своей резиденции богатейших людей планеты и выбрать для своего официального портрета образ, больше напоминающий фотографию из полицейского досье. Впрочем, одно можно сказать наверняка – скучать в ближайшие четыре года не придется никому.