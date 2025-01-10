ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Байден заявил о «реальном прогрессе» по Газе
Джо Байден заявил о «реальном прогрессе» в достижении прекращения огня в секторе Газа и выразил надежду на заключение соглашения об обмене пленными
Байден заявил о «реальном прогрессе» по Газе
Джо Байден / Reuters
10 января 2025 г.

Президент США Джо Байден на пресс-брифинге в Белом доме, посвященном пожарам в Лос-Анджелесе, прокомментировал ситуацию в секторе Газа, выразив оптимизм относительно перспектив перемирия.

«Я надеюсь, что нам удастся заключить соглашение об обмене пленными. Мы добились реального прогресса», — заявил Байден.

Президент отметил, что работа в этом направлении продолжается, но не раскрыл деталей переговоров.

Тем временем продолжающийся конфликт уже унес жизни почти 46 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня.

Международное давление на Израиль по обвинениям в военных преступлениях усиливается. В прошлом году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us