БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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Битва за «ключи от Дамаска»
После взятия Алеппо и Хамы оппозиционные силы продвигаются к стратегически важному городу Хомс
Битва за «ключи от Дамаска»
Оппозиционные силы установили контроль над центром города Хама в Сирии. Повстанцы отпраздновали захват города в его центральной части / Фото: АА / AA
6 декабря 2024 г.

После взятия под контроль Алеппо на севере и Хамы в центре страны оппозиционные силы, противостоящие режиму Башара Асада, развивают наступление на Хомс. Наступление оппозиции нанесло серьезный удар по позициям Башара Асада спустя почти 14 лет после начала протестов против его правления.

Группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) ведут боевые действия с правительственными силами с 27 ноября. После установления контроля над центром города Хама на этой неделе они достигли значительных успехов в провинции Хомс.

В пятницу утром российская авиация, поддерживающая режим Асада, разбомбила мост Аль-Растан на трассе М5, соединяющей Хомс и Хаму, пытаясь замедлить продвижение повстанцев, сообщил источник режима агентству Reuters. Антиправительственные группировки в Сирии захватили районы Аль-Растан и Телль-Биса в провинции Хомс – ключевые районы вдоль трассы М5, соединяющей Алеппо, Хаму и Хомс с Дамаском. Провинция имеет стратегическое значение как ключ от столицы Дамаск.

Падение Хомса может перерезать линии снабжения, ведущие к столице Дамаску, и отрезать путь к средиземноморскому побережью, где находится российская военно-морская база в Тартусе.

«Хомс ожидает прибытия наших сил. Эра тирании скоро закончится», – заявил представитель повстанцев Хасан Абдулгани.

Противостояние возобновилось 27 ноября со столкновений в западных пригородах Алеппо. К 30 ноября оппозиция установила контроль над большей частью центра Алеппо и провинцией Идлиб. Первого декабря «Сирийская национальная армия» начала операцию «Заря свободы» против террористической группировки PKK/YPG в районе Тель-Рифат. Пятого декабря антиправительственные силы захватили центр города Хама.

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