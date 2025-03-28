ПОЛИТИКА
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Израиль ударил по Бейруту впервые с ноября
Тель-Авив атаковал южные районы ливанской столицы — в первый раз после прекращения огня
Израиль ударил по Бейруту впервые с ноября
Израиль ударил по Бейруту впервые с начала перемирия / Reuters
28 марта 2025 г.

Израиль атаковал столицу Ливана, нанеся удар по Бейруту впервые с момента заключения перемирия, завершившего последнюю войну и израильскую агрессию против ливанцев.

Взрыв прогремел в южном пригороде столицы, где, как утверждают израильские военные, находятся объекты «Хезболлы‎»‎. Свидетели сообщили о густом дыме, поднимающемся в небо. Минздрав Ливана пока не сообщил о жертвах, однако, по данным СМИ, речь идет о десятках пострадавших. 

Израильская армия утверждает, что заранее предупредила жителей о неизбежном ударе и потребовала эвакуироваться. Власти Ливана закрыли школы и университеты в пострадавших районах. В панике люди покидали дома, а в городе слышалась беспорядочная стрельба.

Тель-Авив заявил, что нанес удар в ответ на атаки со стороны «‎Хезболлы»‎ по северным израильским городам. Министр обороны Израиля заявил: «Если наши северные города не будут в безопасности, Бейрут тоже не будет».

«Хезболла» отвергла обвинения Израиля в ракетных обстрелах его территории, заявив, что Тель-Авив ищет предлог для эскалации войны.

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что израильские атаки на Бейрут — это очередное нарушение перемирия, достигнутого при помощи Франции и США».

Аун призвал «международное сообщество положить конец этим атакам и заставить Израиль соблюдать соглашение, так же как его соблюдает Ливан».

Конфликт между Израилем и Ливаном вспыхнул еще в октябре 2023 года, когда Израиль начал обстреливать южные ливанские деревни. Осенью 2024-го он перерос в полномасштабные боевые действия, в результате которых были убиты тысячи людей, а десятки тысяч остались без жилья.

По условиям перемирия Израиль должен был вывести войска из Ливана еще в январе, однако Тель-Авив продолжил оккупировать территорию арабской страны и решил остаться на пяти позициях. Международное сообщество обеспокоено ситуацией. В ООН заявили, что эскалация может привести к катастрофическим последствиям для всего региона. 


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