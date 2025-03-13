В Аргентине массовые протесты против правительства, организованные профсоюзами при поддержке общественных организаций и футбольных фанатов, переросли в столкновения с полицией. В результате было ранено до 17 полицейских, задержаны 150 человек.

В Буэнос-Айресе сотни демонстрантов собрались на площади перед Конгрессом, требуя улучшения условий жизни и повышения пенсий. Позже протестующие вступили в противостояние с полицией, которая применила слезоточивый газ и водометы.

Профсоюзы обвинили власти в ухудшении экономической ситуации и заявили, что протесты продолжатся, если правительство не выполнит их требования.

Во время столкновений серьезно пострадал аргентинский фотожурналист Пабло Грильо — в него попала газовая капсула, выпущенная полицейскими. Он был госпитализирован, его состояние остается тяжелым.

Министр национальной безопасности Патрисия Буллрич пообещала жесткие меры в отношении протестующих, которые наносят ущерб общественному имуществу.

«Мы задержали сотню агрессивных пикетчиков, политических активистов и болельщиков, которые являются членами криминальных организаций, действующими безнаказанно много лет. По новому закону более 100 задержанным грозит наказание до 20 лет тюрьмы», — заявила Буллрич.

В соцсетях появились кадры разрушенной инфраструктуры и перевернутых автомобилей.

В Аргентине пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин, а число пенсионеров достигает 7,4 млн человек – это 15,7% населения страны.