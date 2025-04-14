Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный удар российской армии по украинскому городу Сумы, нанесенный в воскресенье.

«Мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасная вещь», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One. Он добавил, что происходящее в Украине — «это война Байдена», а сам он «пытается ее остановить, чтобы спасти много жизней».

Глава Белого дома сообщил, что недавно встретился со своим специальным представителем по переговорам с Россией Стивом Уиткоффом. Тот 11 апреля провел 4,5-часовую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Согласно источнику Axios, администрация Трампа поставила условный дедлайн — конец апреля. Если до этой даты Москва не согласится на перемирие, США могут ввести новый пакет санкций. Предполагается, что Уиткофф озвучил этот ультиматум Путину.

Ракетный удар по Сумам произошел 13 апреля. Российская армия применила баллистические ракеты. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, погибли 34 человека, в том числе двое детей, 117 получили ранения, включая 15 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места удара. Он заявил, что были разрушены жилые дома, автомобили и образовательные учреждения.

«Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице. И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье», — написал Зеленский.

Он призвал США, ЕС и другие страны к решительным действиям, чтобы остановить войну.

Минобороны России удар по Сумам не комментировало.