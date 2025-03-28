ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский пригрозил Вашингтону разрывом
Украина потеряет доверие к Белому дому, если США будут закрывать глаза на российские нарушения
Зеленский пригрозил Вашингтону разрывом
Зеленский выдвинул Трампу свои условия / AP
28 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что его доверие к Дональду Трампу может рухнуть, если США не ответят на возможные нарушения Россией достигнутых договоренностей.

«Если Москва нарушает обязательства, а Вашингтон решительно реагирует, мы доверяем Америке и президенту. Но если санкции начнут ослаблять, это уже не вопрос доверия, а вопрос: что делать дальше?» — заявил Зеленский после встречи лидеров «Коалиции желающих», поддерживающей Украину.

Как отмечает Washington Post (WP), за последние недели Зеленский смог выправить уровень своих отношений с Трампом, заметно пострадавший после февральской перепалки в Белом доме. Однако отношения двух лидеров остаются натянутыми: Трамп по-прежнему отказывается от личных встреч с Зеленским, несмотря на его извинения. 

Ранее украинский лидер предупредил: отмена санкций против России станет «катастрофой для дипломатии». Он подчеркнул, что экономическое давление — «единственный реальный инструмент» для вынуждения Москвы к переговорам. Также он отверг условия Кремля по прекращению огня в Черном море, назвав их неприемлемыми.

Тем временем Кремль утверждает, что 24 марта в Эр-Рияде Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы» — плана по обеспечению безопасности судоходства в обмен на отмену части санкций. В частности, как заявили в МИД РФ, речь шла об отмене ограничений против Россельхозбанка и других финансовых организаций.

США и ЕС не подтвердили наличие такой сделки, но сообщили о переговорах. В Белом доме заявили, что США, Россия и Украина договорились не применять силу и не использовать коммерческие суда в военных целях в Черном море.

В Киеве растут опасения, что судьбу Украины решают без ее участия. Следующие месяцы станут испытанием для отношений Зеленского и Трампа и покажут, насколько Вашингтон готов защищать Киев.


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