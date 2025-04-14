ТУРЦИЯ
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Турция — глобальный поставщик безопасности
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция активно вносит вклад в безопасность от Балкан до Африки и остается надежной силой в рамках как национальных, так и международных миссий
Турция — глобальный поставщик безопасности
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел видеоконференцию с командованием вооруженных сил страны / AA
14 апреля 2025 г.

Под председательством министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера состоялось видеосовещание с участием начальника Генерального штаба, командующих видами вооружённых сил и командиров частей внутри страны и за ее пределами.

Министр отметил, что регион и весь мир переживают период усиления угроз, конфликтов и нестабильности. Это требует от Турции повышенной внимательности и готовности не только вблизи границ, но и на глобальном уровне.

«Безопасность и выживание страны не ограничиваются охраной рубежей. Сухопутные, морские, воздушные, космические и киберсилы вооруженных сил Турции — гарантия мира и стабильности», — заявил Гюлер.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает борьбу против террористических организаций, включая ДАЕШ. В Сирии Турция оказывает поддержку в создании устойчивых структур безопасности и обороны, содействует установлению легитимного управления и сохранению территориальной целостности страны.

Он отметил, что контакты с государствами региона и создание совместного оперативного центра направлены на укрепление региональной ответственности и служат целям мира в соответствии с международным правом. По его словам, в Сирии наблюдаются действия, способные подорвать стабильность.

Гюлер подчеркнул, что Турция выступает за решение проблем через диалог и предотвращение конфликтов.

«Мы не позволим, чтобы происходящее мешало удовлетворению жизненно важных потребностей региона», — отметил он.

«Наша позитивная позиция не должна быть искажена или использована в чьих-либо интересах. Турецкие вооруженные силы не являются угрозой для тех, кто сам не представляет угрозы. Напротив, мы приносим стабильность и мир. Однако мы не потерпим искажений этой доброй воли», — заявил министр.

Гюлер сообщил, что Турция внимательно наблюдает за процессами отвода сил и передачи контроля в отдельных районах Сирии в рамках соглашения между новой сирийской администрацией и СДС. Все ожидания и обеспокоенности Турции были ясно доведены до соответствующих сторон.

«Никакое заявление не имеет для нас значения, если оно не подкреплено действиями. Борьба с терроризмом — вклад не только в безопасность Турции, но и всего региона», — отметил он.

Гюлер подчеркнул: «Любая структура, которая отказывается сложить оружие и разжигает вражду, остается и будет оставаться нашей законной целью. Государство будет решительно пресекать любые попытки саботажа процесса и не допустит угрозы безопасности граждан».

Министр подчеркнул, что Турция выполняет важные миссии в Ливии, Сомали, Черноморском регионе, Восточном Средиземноморье и в рамках архитектуры европейской безопасности. Турецкие силы успешно участвуют в учениях, операциях НАТО и международных миротворческих миссиях.

Он сообщил, что турецкий резервный батальон, который в декабре 2024 года принял командование от итальянского подразделения в Косово, успешно выполнил задачу, обеспечив безопасность в период выборов, и 1 апреля 2025 года передал обязанности Многонациональному батальону, после чего вернулся в Турцию.

«Пока мы повышаем свою эффективность на земле, мы также лидируем в дипломатических инициативах в интересах мира в регионе. Вооруженные силы Турции и впредь будут выполнять свои задачи с тем же упорством и дисциплиной, что и прежде — от Украины до Африки», — заявил министр.

В завершение Яшар Гюлер поблагодарил всех военнослужащих и коллег за профессионализм и решимость.

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