ВОЙНА В ГАЗЕ
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ООН требует санкций против Израиля
Спецдокладчик ООН Майкл Фахри заявил, что Израиль использует гуманитарную помощь как инструмент давления на палестинцев, а ситуация в Газе является самым стремительным актом массового голода в истории
ООН требует санкций против Израиля
Дети Газы / Reuters
17 марта 2025 г.

Израиль использует гуманитарную помощь как инструмент давления на палестинцев, заявил Специальный докладчик ООН по праву на продовольствие Майкл Фахри. Выступая на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, он подчеркнул, что в Газе продолжается гуманитарная катастрофа.

Фахри отметил, что объявленное перемирие лишь замедлило насилие, но не остановило его.

«Фактически, это не прекращение боевых действий, а лишь их замедление. Израиль продолжает блокировать гуманитарную помощь, превращая ее в инструмент давления, торгуясь за жизни мирных жителей», — заявил он.

По его словам, несмотря на сокращение интенсивности бомбардировок, люди в Газе продолжают умирать от голода и болезней.

«С 9 октября 2023 года тысячи мирных жителей оказываются на грани голодной смерти. Никогда ранее мы не видели столь стремительного и масштабного лишения людей продовольствия», — подчеркнул Фахри.

Он также заявил, что происходящее в Газе — это не просто гуманитарный кризис, а акт геноцида.

«Я даже не думаю, что по этому поводу есть дискуссия. Речь идет не только о геноциде в Газе, но и о систематическом нападении Израиля на палестинский народ в целом», — сказал он.

Фахри отметил, что ситуация на Западном берегу также ухудшается, а атаки Израиля на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) ставят под угрозу жизни тысяч людей.

«Это не просто оккупация. Мы видим ускоренную кампанию по захвату и аннексии оставшихся палестинских территорий», — заявил он.

По его словам, Международный суд ООН уже дал международному сообществу полномочия вводить санкции против Израиля.

«Нет сомнений в том, что мировое сообщество обязано ввести против Израиля масштабные политические, экономические, дипломатические и культурные санкции. Это единственный способ остановить геноцид и продолжающийся голод среди палестинцев», — подчеркнул Фахри.

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