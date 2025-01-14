ПОЛИТИКА
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Салам: «Израиль должен уйти»
Новый премьер-министр Ливана заявил о начале новой эры для страны, призвав к восстановлению инфраструктуры и выводу израильских сил с оккупированных территорий
Салам: «Израиль должен уйти»
Премьер-министр Ливана Наваф Салам / Reuters
14 января 2025 г.

Новый премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что для страны настало время открыть новую страницу в своей истории. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Берри в Бейруте.

«Мы хотим, чтобы новая эра была полна справедливости, безопасности, прогресса и возможностей. Ливан должен стать страной свободных и равноправных людей. Мы заслуживаем справедливое, сильное и цивилизованное государство», — отметил Салам.

Говоря об израильских ударах по Ливану, премьер назвал их «варварской агрессией» и заверил, что правительство приложит усилия для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Салам подчеркнул важность вывода израильских сил с оккупированных территорий на юге страны.

«Пока враг не уйдет с наших земель, Ливан не сможет обрести безопасность и стабильность», — заявил он.

Премьер также акцентировал необходимость укрепления государственной власти на всей территории Ливана, подчеркнув, что этого можно достичь только с помощью внутренних сил страны.

Ранее председатель Международного суда ООН Наваф Салам был назначен премьер-министром Ливана. Он сформирует новое правительство республики.

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