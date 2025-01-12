ВОЙНА В ГАЗЕ
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ВПП ООН: север сектора Газа – самое голодное место в эксклаве
За последние два месяца продовольственная помощь практически не поступала жителям севера сектора Газа. Это одно из самых голодых мест в эксклаве. По данным Всемирной продовольственной программы, разрешенный для ввоза в Газу объем продовольственной помощи способен накормить не более трети изголодавшихся людей.
ВПП ООН: север сектора Газа – самое голодное место в эксклаве / Reuters
12 января 2025 г.

В течение последних нескольких месяцев волонтеры вынуждены постепенно уменьшать пайки.

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