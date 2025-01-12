ВПП ООН: север сектора Газа – самое голодное место в эксклаве

За последние два месяца продовольственная помощь практически не поступала жителям севера сектора Газа. Это одно из самых голодых мест в эксклаве. По данным Всемирной продовольственной программы, разрешенный для ввоза в Газу объем продовольственной помощи способен накормить не более трети изголодавшихся людей.