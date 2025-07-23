Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что возможная встреча Президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может состояться только для подписания уже согласованных договоренностей, а не для их обсуждения.

По результатам третьего раунда переговоров в Стамбуле российская делегация предложила Киеву сформировать три отдельные рабочие группы для продолжения переговоров в онлайн-формате. Также стороны договорились об обмене еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.

Кроме того, Москва передаст еще три тысячи тел погибших украинских военнослужащих. Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле продлился около часа, перед встречей их главы Мединский и Рустем Умеров около часа общались тет-а-тет.