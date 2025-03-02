Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что c 1 марта армянские силы полностью взяли под контроль пограничные операции на границе с Турцией — на КПП «Алиджан-Маргара», заменив россиян после их 33-летнего размещения там.

Пашинян напомнил, что инфраструктура пункта была модернизирована в 2022 году, после чего там работали российские пограничники.

Ранее, в январе 2023 года, спецпредставитель Турции Сердар Кылыч заявлял, что Анкара и Ереван договорились активизировать усилия по открытию границы для граждан третьих стран.

Пашинян выразил благодарность российским пограничникам за их службу на этом участке границы.