ВОЙНА В ГАЗЕ
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ЕС прекратит торговать с Израилем?
Нидерланды требуют заморозить торговое соглашение ЕС с Израилем, пока Тель-Авив не ослабит блокаду Газы
ЕС прекратит торговать с Израилем?
Флаги Евросоюза в Брюсселе / Reuters
8 мая 2025 г.

Нидерланды, долгое время считавшиеся одним из ближайших союзников Израиля в Европе, резко меняют курс. Глава МИД страны Каспер Вельдкамп призвал ЕС срочно пересмотреть торговое соглашение с Израилем. Он обвинил Тель-Авив в «катастрофической» блокаде гуманитарной помощи в Газе и заявил, что Евросоюз не должен торговать с агрессором. 

В письме к главе внешнеполитической службы ЕС Кайе Каллас Вельдкамп подчеркнул: Израиль нарушает условия соглашения, предусматривающего уважение прав человека как основу для торговли. 

«Нельзя морить голодом жителей Газы. Это незаконно, аморально и опасно. Это не отвечает и интересам самого Израиля», — заявил министр.

ЕС остается крупнейшим торговым партнером Израиля. До сих пор именно Нидерланды блокировали инициативы Ирландии и Испании по приостановке соглашения. Но теперь Гаага изменила свою позицию.

Вопрос продолжать ли торговлю с Тель-Авивом станет ключевым на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Польше, уточнил министр. Он добавил, что Нидерланды наложат вето на продление Плана действий ЕС-Израиль, действующего с 2000 года.

Что заставило Нидерланды пересмотреть свою позицию? По словам министра; переломным моментом стал почти полный запрет на доставку гуманитарной помощи в Газу с марта. Несмотря на заверения Израиля о соответствии новой системы нормам гуманитарного права, Вельдкамп не согласен: «Эта система не соблюдает принципы нейтральности и независимости».

Министр также раскритиковал приоритеты израильского премьера Биньямина Нетаньяху, обвинив его в пренебрежении судьбой заложников. 

«Демократии воюют иначе. Заявления таких министров, как Смотрич, о «тотальном разрушении Газы» больше нельзя игнорировать», — подчеркнул глава МИД Нидерландов.

С учетом того, что Международный суд ООН находится в Гааге, Нидерланды чувствуют особую ответственность. Примечательно еще и то, что Вельдкамп до поста главы МИД долгое время был послом Нидерландов в Израиле.

«Говорю это как человек, близкий к Израилю: эта политика больше не может продолжаться. Пора работать ради мира», — заключил министр.


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