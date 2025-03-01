ПОЛИТИКА
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Израиль делает ставку на российские базы?
Израиль пытается убедить США оставить российские военные базы в Сирии, считая это сдерживающим фактором против Турции
Израиль делает ставку на российские базы?
Российские военные в Сирии / Reuters
1 марта 2025 г.

Израиль активно лоббирует в Вашингтоне политику ослабленной и децентрализованной Сирии, чтобы предотвратить усиление Турции, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Для этого израильские чиновники предлагают не препятствовать сохранению российских военных баз в стране.

Эти инициативы стали частью широкой дипломатической кампании Израиля, направленной на влияние на американскую политику в Сирии.

Согласно Reuters, Израиль обсудил свои опасения с американскими чиновниками в феврале на встречах в Вашингтоне, а затем представил свою позицию конгрессменам США во время их визита в Израиль. Также для американской стороны был подготовлен секретный меморандум, в котором подробно изложены ключевые тезисы.

Насколько администрация Дональда Трампа готова учитывать эти предложения, пока неясно. Вашингтон не обозначил четкую позицию по Сирии, оставляя открытым вопрос о санкциях и будущем американских сил в регионе.

Израильские чиновники уверяют США, что присутствие России в Сирии может сдерживать Турцию, поэтому российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме должны остаться.

Во время обсуждения в Вашингтоне позиция Израиля вызвала удивление у некоторых американских чиновников, которые предпочли бы видеть Турцию как союзника по НАТО и гарантом стабильности в регионе, сообщает издание.

«Израильские представители категорически возражали против такого сценария», — сообщил один из источников Reuters.

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