ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский не понял Трампа
Вице-президент США заявил, что глава Украины «не уловил сигнал», что Вашингтону нужен быстрый мир
Зеленский не понял Трампа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / AP
26 февраля 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал подход президента Украины Владимира Зеленского к взаимодействию с Дональдом Трампом. Вэнс отметил, что украинский лидер «очевидно не понял сигнал».

По словам политика, который встретился с Зеленским в Мюнхене, он пытался дать ему «вежливый, но твердый» совет о необходимости скорейшего завершения конфликта.

Однако Зеленский публично раскритиковал Трампа, обвинив его в том, что он живет в «пространстве дезинформации, созданном Россией». Вэнс считает, что это было серьезной ошибкой.

«Очерняя Трампа в СМИ, изменить его мнение невозможно. Все, кто знаком с президентом, знают, что это худший способ взаимодействовать с его администрацией», — заявил Вэнс.

Трамп быстро ответил на критику, обрушившись на Зеленского в соцсетях и назвав его «диктатором».

Вэнс, который провел в Сенате всего два года, но уже стал влиятельной фигурой в Вашингтоне, использовал поездку в Европу для демонстрации своей позиции. Он жестко критиковал западные элиты, но при этом проявил дипломатическую гибкость, посетив концлагерь Дахау и Нотр-Дам, а также позируя с дочерью в семейном образе. Его растущее влияние в Белом доме очевидно, даже несмотря на то, что он в американском истеблишменте новичок.

Тем временем Украина и США, похоже, договорились о сделке по минеральным ресурсам. Financial Times сообщила, что спорное предложение США, предусматривающее выплату $500 млрд из украинских доходов от добычи полезных ископаемых в обмен на военную помощь, было в итоге принято в Киеве. Хотя ранее Зеленский отверг этот вариант, заявив, что без гарантий безопасности он неприемлем.

Подробности нового плана пока засекречены, разные СМИ дают разные детали. Одно точно: министр финансов США Скотт Бессент назвал новые переговоры «выгодными для обеих сторон», подчеркнув, что США будут получать прибыль только в том случае, если Украина тоже выиграет.

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