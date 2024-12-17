НОВАЯ СИРИЯ
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Нетаньяху посетил оккупированную зону в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил оккупированную гору Хермон, где провел оценку развертывания израильской армии
Нетаньяху посетил оккупированную зону в Сирии
Биньямин Нетаньяху / AA
17 декабря 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил гору Хермон, расположенную в буферной зоне на территории Сирии, которая контролируется израильской армией. Поездка состоялась после усиления боевых действий в регионе, спровоцированных падением режима «Баас».

Пресс-служба премьер-министра опубликовала заявление, в котором говорится, что Нетаньяху провел «оценку ситуации» на занятой территории. Его сопровождали министр обороны Исраэль Кац и начальник Генштаба Герци Халеви.

Министр обороны Кац ранее заявил, что отдал приказ израильской армии удерживать позиции на Хермоне в течение зимних месяцев. Израильские силы активизировали атаки на Сирию с конца ноября, уничтожая военную инфраструктуру, оставшуюся от армии режима.

В результате израильская армия расширила свою зону контроля на Голанских высотах и продвинулась в буферной зоне на 25 км от Дамаска.

Лидер организации «Хаят Тахрир Аш-Шам» Ахмед аш-Шараа, который сыграл важную роль в свержении Асада, заявил, что у Израиля больше нет оправданий для продолжения атак по Сирии. Он предупредил, что эти удары могут привести к эскалации ситуации в регионе.

При этом аш-Шараа заверил, что новое сирийское правительство не будет угрожать Израилю и не позволит Ирану укрепиться в Сирии. Он подчеркнул, что страна устала от гражданской войны и сейчас сосредоточена на восстановлении и стабилизации.

Однако на Нетаньяху эти слова не подействовали. Израиль продолжил наносить удары по сирийским военным объектам, в том числе по системам ПВО и складам ракет вдоль всего побережья Сирии.

Израиль оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Соглашение 1974 года между Израилем и Сирией определило границы буферной и демилитаризованной зон, однако нынешние события нарушили прежний статус-кво.

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