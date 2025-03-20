Суд присяжных в Северной Дакоте постановил, что экологическая организация Greenpeace должна выплатить сотни миллионов долларов компании Energy Transfer и несет ответственность за клевету и другие обвинения, связанные с протестами против трубопровода почти десятилетней давности.

Energy Transfer Partners, крупная нефтегазовая компания из Далласа, подала иск против Greenpeace, обвинив ее в клевете и организации противозаконных действий протестующих у трубопровода Dakota Access в 2016 и 2017 годах. Компания утверждает, что Greenpeace подстрекала людей к протестам с помощью дезинформации.

Жюри вынесло решение в пользу Energy Transfer по большинству пунктов, присудив компании не менее 660 млн долларов, как сообщила Greenpeace. Адвокат Energy Transfer, Трей Кокс, отметил, что вердикт присяжных является «громким» и доказал незаконность действий Greenpeace. В то же время, адвокат Greenpeace, Кирк Гербертсон, заявил, что вердикт стал результатом использования судебных тактик, лишивших организацию права на справедливый суд.

Исполнительный директор Greenpeace International, Мадс Кристенсен, подчеркнул, что это решение способствует усилению климатического кризиса и ставит прибыль от ископаемого топлива выше общественного здоровья. Он также отметил, что организация не отступит и не позволит заставить себя замолчать.

При отборе присяжных выяснилось, что многие из них связаны с индустрией ископаемого топлива и имеют негативное отношение к протестам. Несмотря на попытки перенести дело в другой округ, суды Северной Дакоты отклонили эти просьбы. Greenpeace утверждает, что дело является примером так называемых SLAPP-исков, которые направлены на подавление критиков и активистов. Организация заявляет, что ее участие в протестах было минимальным и осуществлялось по просьбе племени Стэндинг-Рок, которое также выражало обеспокоенность по поводу действий Energy Transfer.

Миллиардер и основатель Energy Transfer, Келси Уоррен, заявил в ходе процесса, что компания предлагала финансовые стимулы племени сиу Стэндинг-Рок для прекращения протестов, но они были отклонены. Наблюдатели отмечают предвзятость суда в пользу Energy Transfer и недостаточную компетентность судьи в сложных вопросах дела.

Greenpeace намерена обжаловать решение, полагая, что у нее есть хорошие шансы на успех как в суде, так и в общественном мнении.