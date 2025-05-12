Под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана состоялась трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, Сирии и Иордании. По итогам переговоров Фидан выступил с заявлением, в котором прокомментировал принятое террористической организацией PKK решение о роспуске и сдаче оружия.

Глава МИД назвал это событие значимым: «Я считаю это решение историческим и крайне важным, особенно с точки зрения установления устойчивого мира и стабильности в нашем регионе».

По его словам, следующим этапом станет реализация конкретных шагов: «После принятия этого решения предстоит сделать многое на практике. Мы будем внимательно следить за этими шагами».

Фидан также заявил, что развитие демократии и безопасности в самой Турции оказывает положительное влияние на весь регион. «Наше желание — чтобы достигнутое в Турции за 20 лет в сфере демократии, свободы, благосостояния и безопасности распространялось и за ее пределы, положительно влияя на народы и государства региона», — отметил он.

Он подчеркнул важность искреннего выполнения решения PKK и устранения всех связанных с этим угроз. «Если это решение будет реализовано искренне и таким образом, чтобы устранить другие опасения, оно принесет большую пользу нашему будущему, нашим гражданам, всем нам».

Фидан напомнил о вкладе турецкого руководства в процесс: «В этом вопросе было историческое обращение господина Бахчели. Президент также проявил очень сильную политическую волю. Сейчас мы видим положительный отклик и со стороны организации».

Он отметил, что Турция демонстрирует способность решать внутренние вопросы самостоятельно: «Мы, как дети этой страны, показываем, что способны решать свои проблемы своей мудростью, своим здравым смыслом, своим разумом и своей волей».

По словам министра, это решение имеет значение не только для Турции, но и для всего региона: «Это исключительно важный шаг — и от имени моего народа, и для нашего региона, и для нашей цивилизационной принадлежности».

Он добавил, что процесс требует множества практических шагов: «Есть много деталей, которые еще предстоит реализовать. Но сегодня, на фоне этой позитивной атмосферы, я не хочу говорить ничего сверх этого».