Министерство иностранных дел Китая официально опровергло информацию об обсуждении участия страны в миротворческой миссии в Украине после завершения конфликта. Заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Го Цзякунь на брифинге в понедельник.

«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности», — заявил Го Цзякунь.

Дипломат добавил, что Китай намерен «продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания конфликта».

Опровержение последовало в ответ на публикацию в немецкой газете Welt am Sonntag, которая со ссылкой на источники сообщила о переговорах Пекина со странами ЕС о возможном участии в миротворческой операции после окончания боевых действий.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявлял, что более 30 стран готовы направить войска в Украину в качестве миротворцев, и «значительное количество» стран выразило желание участвовать в этой миссии.

11 марта Украина согласилась на временное прекращение огня на 30 дней в обмен на перемирие в воздушном и морском пространстве после переговоров с США. Россия также выразила готовность к прекращению огня при условии, что это приведет к долгосрочному миру, однако российские официальные лица неоднократно высказывались против размещения миротворческого контингента на территории Украины.