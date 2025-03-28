Москва предложила помочь Илону Маску с организацией его миссии на Марс в 2026 году. В частности, РФ готова предоставить миллиардеру малый ядерный реактор для его миссии. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова обсудить сделку с миллиардером.

По его словам, российские ядерные технологии могут стать ключевым источником энергии для будущей марсианской колонии SpaceX. Дмитриев назвал Маска «великим визионером» и подчеркнул, что сотрудничество с ним важно для России.

Предложение появилось на фоне попыток Кремля наладить экономические связи с США, несмотря на санкции и войну в Украине. Вашингтон пока не комментировал инициативу Москвы.

Маск ранее объявил, что его ракета Starship отправится на Марс в 2026 году. Он надеется высадить людей в 2029-м или 2031-м, а к 2050 году построить автономный город. Однако эксперты сомневаются в реалистичности таких сроков, учитывая неоднократные неудачи тестов Starship.

Российские власти рассматривают космос как стратегическое направление. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее заявлял, что Россия и Китай планируют построить ядерную электростанцию на Луне в 2035 году. Это может стать важным шагом к созданию постоянных баз на других планетах.

После начала войны в Украине Россия была вынуждена разрабатывать собственную марсианскую программу после заморозки сотрудничества с Европейским космическим агентством. Прогресса по ней, к слову, не наблюдается — или, по крайней мере, он не разглашается публично.

Предложение о сотрудничестве с Маском может дать Кремлю шанс продемонстрировать технологическую мощь России. Однако остается главный вопрос: пойдет ли основатель SpaceX на сделку с Москвой, учитывая, что это подсанкционное сотрудничество может обернуться еще большим ударом по его репутации и репутации всей миссии.



