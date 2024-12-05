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Градус политической конфронтации в Грузии растет
Премьер-министр Иракли Кобахидзе пообещал «полностью искоренить либеральный фашизм» в Грузии и выразил надежду, что западные партнеры все же признают легитимность октябрьских выборов
Градус политической конфронтации в Грузии растет
Протесты в Тбилиси / AP
5 декабря 2024 г.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил в четверг, что намерен «полностью искоренить либеральный фашизм» в стране, риторически усилив конфронтацию с проевропейской оппозицией. Эти слова прозвучали на фоне массовых протестов в Тбилиси, которые продолжаются уже вторую неделю.

«Мы будем ждать, пока каждая страна признает легитимность выборов и, конечно, это позволит нам активизировать двусторонние отношения», — заявил также Кобахидзе. Представители США и ЕС в свою очередь сообщили, что ждут окончательного заключения наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Ожидается, что подробный отчет будет опубликован в январе.

Протесты вспыхнули после решения правящей партии «Грузинская мечта» отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Это решение вызвало возмущение у граждан, около 80% которых, согласно опросам, поддерживают интеграцию с ЕС. Митинги перерастают в столкновения: за неделю непрестанных протестов около 300 человек были задержаны — десятки, в том числе журналисты, получили ранения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции правящей партии, назвала парламент страны нелегитимным, заявив, что остается на своем посту даже после формального окончания срока полномочий в декабре.

Кобахидзе обвинил оппозицию в манипуляциях молодежью и призвал родителей «защитить детей от влияния либерально-фашистских группировок». В среду полиция провела рейды на штабы оппозиционных партий, задержав активистов и лидеров, включая Нику Гварамия, Алеко Элисашвили и других.

Международное сообщество осудило действия властей. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал насилие против граждан и оппозиции «неоправданным» и пригрозил санкциями. Однако Кобахидзе отверг критику, заявив о надежде на улучшение отношений с США при президентстве Дональда Трампа. При этом днем ранее однопартиец избранного президента США, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон резко осудил политику «Грузинской мечты», выразив уверенность, что «Дональд Трамп будет поддерживать грузинский народ, а не режим, который сфальсифицировал выборы».

Многие видят в действиях правительства сближение с Москвой, а протесты сравнивают с украинской революцией 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Кобахидзе, основателя «Грузинской мечты» и миллиардера Бидзины Иванишвили, а также ряда других функционеров партии «за предательство» проевропейского курса страны.


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