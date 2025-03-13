ПОЛИТИКА
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США ужесточили санкции против России
Теперь европейские страны не смогут покупать российскую нефть без риска испытать санкционные меры на себе
США ужесточили санкции против России
/ Reuters
13 марта 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа не продлила генеральную лицензию, позволявшую проводить ограниченные операции через попавшие под санкции российские банки. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Теперь полные блокирующие санкции введены в отношении девяти российских финансовых учреждений, включая ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие.

До 12 марта этим банкам разрешалось проводить долларовые транзакции, связанные с оплатой российских энергоносителей. Однако решение Трампа о прекращении лицензии означает, что теперь европейские страны не смогут покупать российскую нефть без риска санкционных мер.

Источник Fox News уточнил, что этот шаг является частью переговорной стратегии Вашингтона с целью принудить Москву к прекращению войны в Украине. Минфин США подтвердил, что лицензия, выданная в январе, истекла, и дальнейших исключений не планируется.

В четверг глава Минфина Скотт Бессент заявил, что США готовы оказать «максимальное давление» на Москву. Он оценил экономические санкции администрации Байдена по десятибалльной шкале, где первые ограничения были на «тройке», поздние — на «шестерке». Для приближения мирных переговоров он пообещал «без колебаний ужесточить их до «десятки».

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