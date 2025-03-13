Администрация президента США Дональда Трампа не продлила генеральную лицензию, позволявшую проводить ограниченные операции через попавшие под санкции российские банки. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Теперь полные блокирующие санкции введены в отношении девяти российских финансовых учреждений, включая ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие.

До 12 марта этим банкам разрешалось проводить долларовые транзакции, связанные с оплатой российских энергоносителей. Однако решение Трампа о прекращении лицензии означает, что теперь европейские страны не смогут покупать российскую нефть без риска санкционных мер.

Источник Fox News уточнил, что этот шаг является частью переговорной стратегии Вашингтона с целью принудить Москву к прекращению войны в Украине. Минфин США подтвердил, что лицензия, выданная в январе, истекла, и дальнейших исключений не планируется.

В четверг глава Минфина Скотт Бессент заявил, что США готовы оказать «максимальное давление» на Москву. Он оценил экономические санкции администрации Байдена по десятибалльной шкале, где первые ограничения были на «тройке», поздние — на «шестерке». Для приближения мирных переговоров он пообещал «без колебаний ужесточить их до «десятки».