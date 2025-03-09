ПОЛИТИКА
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Америка хочет больше благодарности
Рубио резко ответил на заявление главы МИД Польши о возможном отказе от Starlink для Украины
Америка хочет больше благодарности
/ AP
9 марта 2025 г.

Госсекретарь Марко Рубио обвинил главу МИД Польши Радослава Сикорского в том, что тот «выдумывает всякое» и проявляет неблагодарность США. Так Рубио отреагировал на слова своего польского коллеги о том, что Украине может понадобиться альтернатива спутниковой связи Starlink.

Сикорский, реагируя на заявления Маска, подчеркнул, что Польша оплачивает услуги Starlink по подписке и добавил: «Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать альтернативу».

В ответ Рубио заявил, что «никто не угрожал отключить Starlink Украине» и посоветовал польскому министру «сказать спасибо, потому что без Starlink Украина уже давно проиграла бы войну, а российские войска стояли бы на границе с Польшей». Маск поддержал Рубио, назвав его слова «абсолютно верными», а затем лично обратился к Сикорскому: «Заткнись, маленький человек. Вы платите ничтожную часть расходов. И замены Starlink нет».

Польша оплачивает подключение Украины к Starlink на сумму около $50 млн в год, обеспечивая критически важную интернет-связь для Киева и его армии. Владелец сервиса Илон Маск, играющий заметную роль в администрации президента США Дональда Трампа, ранее заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит систему.

«Меня тошнит от многолетней бойни в тупиковом конфликте, который Украина неизбежно проиграет», — написал Маск на X.

Вашингтон уже ограничил доступ Украины к спутниковым снимкам и приостановил обмен разведданными, усиливая давление на Киев. Американские переговорщики также увязывали доступ Украины к Starlink с возможностью получения США доли в критически важных украинских ресурсах.

Тем временем акции франко-британского спутникового оператора Eutelsat взлетели на 650% на фоне слухов о возможном замещении Starlink в Украине. К концу недели рост составил 380%. Польша ранее заверила, что продолжит оплачивать Starlink для Украины, несмотря на разговоры о возможном отказе США от ее финансирования.

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