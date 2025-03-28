Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу открыл мечеть в столице Гвинеи. Он выразил уверенность, что она станет «символом братства» между Турцией и Гвинеей.

Здание площадью 3 200 кв. м вмещает до 2 100 человек и выполнено в духе османской архитектуры, с богато украшенными интерьерами и обширной территорией вокруг.

«В нашей вере мечети возводятся не только из камня и раствора, но из разума, веры и совести. Эта мечеть — один из символов нашей дружбы», — отметил Эрдоган в своей речи, произнесенной по видеосвязи.

Он поблагодарил власти Гвинеи, компанию Albayrak и всех, кто участвовал в проекте, включая рабочих, инженеров и архитекторов.