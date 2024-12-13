Российская сторона установила контакты с политическим комитетом Сирии, который был создан после свержения режима «Баас». Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«В принципе эти контакты идут в конструктивном русле, мы надеемся на выполнение всех обещаний представителей тех групп, людей, сил, которые должны нести ответственность за обстановку в городе, имею в виду недопущение каких-либо эксцессов, обеспечение безопасности дипломатических представительств иностранных государств, включая, конечно, российское посольство», — заявил Богданов.

Относительно российских военных баз в Сирии замглавы МИД подчеркнул, что они продолжают находиться на прежних местах. По его словам, решение об их судьбе пока не принималось.

Богданов напомнил, что российские базы были созданы по просьбе сирийских властей для борьбы с террористами, включая ДЕАШ.

«Все согласны с тем, что борьба с терроризмом и с остатками ДЕАШ не закончена. Она требует коллективных усилий. И в этой связи наше присутствие и база в Хмеймиме играли как раз важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом», — добавил он.