Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что ожидать быстрого окончания войны с Украиной не стоит: переговоры только начинаются и будут «непростыми».

Его комментарии прозвучали на фоне подготовки отдельных встреч делегаций России и Украины с представителями США в Саудовской Аравии. Переговоры пройдут в течение ближайших 48 часов в рамках дипломатической инициативы президента Дональда Трампа, добивающегося скорейшего прекращения боевых действий, продолжающихся уже более трех лет.

«Мы только в начале этого пути», — сказал Песков в интервью российскому телевидению. Он подчеркнул, что остается множество «вопросов» и «нюансов», особенно в части реализации возможного режима прекращения огня.

Президент Владимир Путин ранее отверг совместный призыв США и Украины к полной 30-дневной паузе в боевых действиях, предложив ограничиться прекращением атак на энергетические объекты.

Кроме того, Песков заявил, что основное внимание на переговорах с американской стороной будет уделено обсуждению возможного возобновления Черноморской зерновой инициативы, прекращённой в 2023 году. «В понедельник мы намерены сосредоточиться на договоренности президента Путина по возобновлению так называемой черноморской инициативы и будем готовы обсуждать все связанные с ней нюансы», — отметил он.

Москва вышла из соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН, обвинив Запад в неисполнении обещаний по снятию санкций с российского агроэкспорта и поставок удобрений.