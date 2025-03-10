ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Кэлина Джорджеску исключили из президентской гонки
Кандидатура независимого политика Кэлина Джорджеску заблокирована избирательным бюро Румынии
Кэлина Джорджеску исключили из президентской гонки
Кэлин Джорджеску, независимый кандидат на президенских выборах в Румынии 2025 г. / Reuters
10 марта 2025 г.

Центральное избирательное бюро Румынии (BEC) в воскресенье отклонило кандидатуру независимого политика Кэлина Джорджеску, ярого критика Запада и НАТО, на предстоящих президентских выборах 4 мая. Джорджеску возглавил первый тур выборов в ноябре 2024 года.

В заявлении BEC сообщается, что бюро рассмотрело заявки четырех независимых кандидатов на переназначенные выборы. Комиссия подтвердила, что заявка Джорджеску была отклонена наряду с двумя другими независимыми кандидатами, в то время как одна заявка была одобрена. Ожидается, что более подробное объяснение будет опубликовано позже.

Джорджеску раскритиковал решение, заявив, что Европа находится под «диктатурой», и предупредил, что «если демократия падет в Румынии, весь демократический мир падет». Вскоре после объявления решения комиссии большие группы сторонников Джорджеску собрались перед штаб-квартирой BEC в столице, Бухаресте.

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показали столкновения между протестующими и полицией, так как некоторые демонстранты пытались прорвать периметр безопасности.

В первом туре аннулированных президентских выборов 24 ноября 2024 года Джорджеску набрал около 22,95% голосов, заняв первое место, в то время как Елена Ласкони из правоцентристской партии «Сохраните Румынию» (USR) прошла во второй тур с 19,17%.

Однако Конституционный суд Румынии позже аннулировал результаты после юридических вызовов. Джорджеску оспорил решение, однако как Бухарестский апелляционный суд, так и Конституционный суд Румынии поддержали решение об аннулировании выборов.

Румынские избиратели теперь отправятся на избирательные участки 4 мая на первый тур новых выборов, с возможным вторым туром, запланированным на 18 мая.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us