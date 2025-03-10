Центральное избирательное бюро Румынии (BEC) в воскресенье отклонило кандидатуру независимого политика Кэлина Джорджеску, ярого критика Запада и НАТО, на предстоящих президентских выборах 4 мая. Джорджеску возглавил первый тур выборов в ноябре 2024 года.

В заявлении BEC сообщается, что бюро рассмотрело заявки четырех независимых кандидатов на переназначенные выборы. Комиссия подтвердила, что заявка Джорджеску была отклонена наряду с двумя другими независимыми кандидатами, в то время как одна заявка была одобрена. Ожидается, что более подробное объяснение будет опубликовано позже.

Джорджеску раскритиковал решение, заявив, что Европа находится под «диктатурой», и предупредил, что «если демократия падет в Румынии, весь демократический мир падет». Вскоре после объявления решения комиссии большие группы сторонников Джорджеску собрались перед штаб-квартирой BEC в столице, Бухаресте.

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показали столкновения между протестующими и полицией, так как некоторые демонстранты пытались прорвать периметр безопасности.

В первом туре аннулированных президентских выборов 24 ноября 2024 года Джорджеску набрал около 22,95% голосов, заняв первое место, в то время как Елена Ласкони из правоцентристской партии «Сохраните Румынию» (USR) прошла во второй тур с 19,17%.

Однако Конституционный суд Румынии позже аннулировал результаты после юридических вызовов. Джорджеску оспорил решение, однако как Бухарестский апелляционный суд, так и Конституционный суд Румынии поддержали решение об аннулировании выборов.

Румынские избиратели теперь отправятся на избирательные участки 4 мая на первый тур новых выборов, с возможным вторым туром, запланированным на 18 мая.