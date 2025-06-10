Массовые протесты против иммиграционной политики вспыхнули в нескольких штатах США. Поводом стали рейды против нелегальных мигрантов, начавшиеся 6 июня в Лос-Анджелесе.

По информации CNN, акции распространились на Техас. Губернатор штата Грег Эбботт сообщил о протестах в Остине и Далласе. В Остине, по его словам, было арестовано более десяти человек.

«Полицейским управлением Остина и департаментом общественной безопасности штата Техас в Остине было арестовано более десяти протестующих. Мирный протест является законным. Но как только вы перейдете черту, вас арестуют», — написал Эбботт в соцсети Х.

CNN также сообщает о демонстрациях в Луисвилле (штат Кентукки) и Атланте (штат Джорджия). В Нью-Йорке протестующие собрались у здания Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Полиция заявила о множестве задержанных.

Протесты начались после того, как 6 июня сотрудники иммиграционной полиции провели рейды в Лос-Анджелесе. Применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны.

К вечеру 7 июня президент США Дональд Трамп отдал приказ ввести в город военнослужащих Национальной гвардии. Уже 8 июня на улицах Лос-Анджелеса появились вооруженные солдаты.

По словам Трампа, в город будет направлено две тысячи военнослужащих для противодействия демонстрациям.