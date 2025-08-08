Актеры преодолели 20 тысяч километров в рамках климатического марша
В Норвегии завершилось необычное климатическое шествие: актеры с кукольными животными преодолели более 20 тысяч километров, чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе.
10 часов назад
Маршрут проходил через ряд стран Европы и Африки и стал частью международного художественного проекта, цель которого привлечь внимание к вопросам изменения климата и угрозам, с которыми сталкиваются животные и экосистемы.